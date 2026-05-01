Les concerts du Veirem Bé Dr Albert et ses chouettes airs Vayrac
Les concerts du Veirem Bé Dr Albert et ses chouettes airs Vayrac samedi 30 mai 2026.
Vayrac
Les concerts du Veirem Bé Dr Albert et ses chouettes airs
64, Place Lucterius Vayrac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La saison estivale est lancée au Veirem Bé, et avec, la reprise de ses célèbres concerts sur la terrasse avec vue sur la Vallée de la Dordogne
La saison estivale est lancée au Veirem Bé, et avec, la reprise de ses célèbres concerts sur la terrasse avec vue sur la Vallée de la Dordogne. Au programme ce samedi 30 Mai Dr Albert et ses chouettes airs, un duo de chansons swing !
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64, Place Lucterius Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 07 81 11 28
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English :
The summer season is launched at Veirem Bé, and with it, the resumption of its famous concerts on the terrace overlooking the Dordogne Valley
L’événement Les concerts du Veirem Bé Dr Albert et ses chouettes airs Vayrac a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Vallée de la Dordogne
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