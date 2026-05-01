Vayrac

Les concerts du Veirem Bé Dr Albert et ses chouettes airs

64, Place Lucterius Vayrac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La saison estivale est lancée au Veirem Bé, et avec, la reprise de ses célèbres concerts sur la terrasse avec vue sur la Vallée de la Dordogne

La saison estivale est lancée au Veirem Bé, et avec, la reprise de ses célèbres concerts sur la terrasse avec vue sur la Vallée de la Dordogne. Au programme ce samedi 30 Mai Dr Albert et ses chouettes airs, un duo de chansons swing !

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64, Place Lucterius Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 07 81 11 28

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English :

The summer season is launched at Veirem Bé, and with it, the resumption of its famous concerts on the terrace overlooking the Dordogne Valley

L’événement Les concerts du Veirem Bé Dr Albert et ses chouettes airs Vayrac a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Vallée de la Dordogne