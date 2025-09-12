Festival Festi’zac Musiques actuelles Ambazac
Festival Festi’zac Musiques actuelles Ambazac vendredi 11 septembre 2026.
Ambazac
Festival Festi’zac Musiques actuelles
Domaine de Muret Ambazac Haute-Vienne
Tarif : 27 – 27 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 15:00:00
fin : 2026-09-12 02:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Venez assister à la 8ème édition du festival Festi’Zac. Nous vous attendons dans un cadre magnifique, au domaine de Muret. Programmation vendredi 11 LES WAMPAS + LES P’TITS FILS DE JEANINE + RAVAGE CLUB + scène gratuite ; samedi 12 DANAKIL + SOA BOMBA + DRUM.D + scène gratuite. .
Domaine de Muret Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 33 50 97 contact@festizac.fr
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English : Festival Festi’zac Musiques actuelles
L’événement Festival Festi’zac Musiques actuelles Ambazac a été mis à jour le 2026-04-19 par OT Monts du Limousin
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