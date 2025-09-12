Ambazac

Festival Festi’zac Musiques actuelles

Domaine de Muret Ambazac Haute-Vienne

Tarif : 27 – 27 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 15:00:00

fin : 2026-09-12 02:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Venez assister à la 8ème édition du festival Festi’Zac. Nous vous attendons dans un cadre magnifique, au domaine de Muret. Programmation vendredi 11 LES WAMPAS + LES P’TITS FILS DE JEANINE + RAVAGE CLUB + scène gratuite ; samedi 12 DANAKIL + SOA BOMBA + DRUM.D + scène gratuite. .

Domaine de Muret Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 33 50 97 contact@festizac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Festi’zac Musiques actuelles

L’événement Festival Festi’zac Musiques actuelles Ambazac a été mis à jour le 2026-04-19 par OT Monts du Limousin