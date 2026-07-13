Festival Festi’zac Samedi 12 septembre Ambazac
samedi 12 septembre 2026 · Ambazac
Informations pratiques
Ambazac
Festival Festi’zac Samedi 12 septembre
Domaine de Muret Ambazac Haute-Vienne
Tarif : 27 – 27 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12 02:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Danakil référence incontournable du reggae français mêlant groove puissant, textes engagés et indépendance farouche. Soa Bomba rock cuivré latino festif où cumbia, reggae, accents mariachis et riffs s’entremêlent. Drum.D Hip-Hop, Dub, Jungle et Drum & Bass. Sur la scène couverte en accès libre au village Jive Me, électro french pop, duo porté par Tara et Baptiste ; DJ R3TIK est un DJ caméléon aux mix survoltés, fusionnant tekno, basses profondes et sonorités balkaniques. Entre héritage rave et énergie festive ; Jolida chanson variétoch’n roll entre chanson française et légendes de tournée, Djefferson Delafosse, Jeannot Lacastagne et leurs comparses revisitent les années 70-80. .
Domaine de Muret Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 33 50 97 contact@festizac.fr
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English :
L’événement Festival Festi’zac Samedi 12 septembre Ambazac a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Monts du Limousin
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