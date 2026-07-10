Festival Festi’zac Vendredi 11 septembre Ambazac
vendredi 11 septembre 2026 · Ambazac
Informations pratiques
Ambazac
Festival Festi’zac Vendredi 11 septembre
Domaine de Muret Ambazac Haute-Vienne
Tarif : 27 – 27 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11 02:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Les Wampas Rock Punk brut libre et sans compromis porté par Didier Wampas. Les P’tits Fils De Jeanine chansons festives, drôles, engagés, indisciplinés avec cuivres, accordéon et balalaïka. Ravage Club Rock Vénère 2 voix à vif, entre Nirvana, The Kills et Bashung. Sur la scène couverte en accès libre au village Feelarsen rock alternatif mordant, textes engagés, guitares acérées, mélodies piquantes ; Samaka chanson Electro Pop, voix vibratile et guitare électro-percussive. .
Domaine de Muret Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 33 50 97 contact@festizac.fr
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English : Festival Festi’zac Vendredi 11 septembre
L’événement Festival Festi’zac Vendredi 11 septembre Ambazac a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Monts du Limousin
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