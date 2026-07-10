Informations pratiques

Ambazac

Festival Festi’zac Vendredi 11 septembre

Domaine de Muret Ambazac Haute-Vienne

Tarif : 27 – 27 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:00:00

fin : 2026-09-11 02:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Les Wampas Rock Punk brut libre et sans compromis porté par Didier Wampas. Les P’tits Fils De Jeanine chansons festives, drôles, engagés, indisciplinés avec cuivres, accordéon et balalaïka. Ravage Club Rock Vénère 2 voix à vif, entre Nirvana, The Kills et Bashung. Sur la scène couverte en accès libre au village Feelarsen rock alternatif mordant, textes engagés, guitares acérées, mélodies piquantes ; Samaka chanson Electro Pop, voix vibratile et guitare électro-percussive. .

Domaine de Muret Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 33 50 97 contact@festizac.fr

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English : Festival Festi’zac Vendredi 11 septembre

L’événement Festival Festi’zac Vendredi 11 septembre Ambazac a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Monts du Limousin