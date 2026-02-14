Festival Fi’jazz March Mallow Quartet au château de Béduer

château de Béduer Béduer Lot

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 21:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Le festival Figeac en Jazz, vous entraine pour la cinquième année dans l'univers du jazz !

Quatre musiciens, aux expériences riches et plurielles, s’associent ici pour retrouver, avec élégance, l’âme et la spontanéité des années quarante et cinquante.

Le festival Figeac en Jazz, vous entraine pour la cinquième année dans l'univers du jazz !

Quatre musiciens, aux expériences riches et plurielles, s’associent ici pour retrouver, avec élégance, l’âme et la spontanéité des années quarante et cinquante.

.

château de Béduer Béduer 46100 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Figeac en Jazz festival, takes you for the fifth year into the world of jazz!

Four musicians with a wealth of experience come together here to create an elegantly stylized musical experiencefour musicians with a wealth of experience come together here to elegantly recapture the soul and spontaneity of the forties and fifties.

L’événement Festival Fi’jazz March Mallow Quartet au château de Béduer Béduer a été mis à jour le 2026-02-14 par OT Figeac