Festival Fi’jazz Simone Prattico au château de Béduer Béduer

Festival Fi’jazz Simone Prattico au château de Béduer

château de Béduer Béduer Lot

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 17:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Le festival Figeac en Jazz, vous entraine pour la 5ème année dans l'univers du jazz !

Un concert à ne pas manquer ! Sur scène, Simone Prattico et ses musiciens offrent une performance vibrante, où l’énergie collective et la virtuosité individuelle se répondent

Le festival Figeac en Jazz, vous entraine pour la 5ème année dans l'univers du jazz !

Un concert à ne pas manquer ! Sur scène, Simone Prattico et ses musiciens offrent une performance vibrante, où l’énergie collective et la virtuosité individuelle se répondent. Une invitation au voyage, entre tradition et innovation, portée par l’un des batteurs les plus inspirants de la scène jazz actuelle.

château de Béduer Béduer 46100 Lot Occitanie

English :

For the 5th year running, the Figeac en Jazz festival takes you into the world of jazz!

A concert not to be missed! On stage, Simone Prattico and her musicians offer a vibrant performance, where collective energy and individual virtuosity meet

