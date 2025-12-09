GR651 de Béduer à Bouziès, par la vallée du Célé Béduer Lot

GR651 de Béduer à Bouziès, par la vallée du Célé

GR651 de Béduer à Bouziès, par la vallée du Célé 46100 Béduer Lot Occitanie

Durée : 900 Distance : 55300.0 Tarif :

Le GR651 offre une alternative au GR65 vers St Jacques de Compostelle sur la Voie du Puy en Velay

English :

The GR651 offers an alternative to the GR65 to St Jacques de Compostelle on the Voie du Puy en Velay

Deutsch :

Der GR651 bietet eine Alternative zum GR65 nach Santiago de Compostela auf dem Weg nach Le Puy en Velay

Italiano :

Il GR651 offre un’alternativa al GR65 fino a St Jacques de Compostelle sulla Voie du Puy en Velay

Español :

El GR651 ofrece una alternativa al GR65 hasta St Jacques de Compostelle por la Voie du Puy en Velay

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot