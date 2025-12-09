GR651 de Béduer à Bouziès, par la vallée du Célé Béduer Lot
GR651 de Béduer à Bouziès, par la vallée du Célé
Durée : 900 Distance : 55300.0 Tarif :
Le GR651 offre une alternative au GR65 vers St Jacques de Compostelle sur la Voie du Puy en Velay
English :
The GR651 offers an alternative to the GR65 to St Jacques de Compostelle on the Voie du Puy en Velay
Deutsch :
Der GR651 bietet eine Alternative zum GR65 nach Santiago de Compostela auf dem Weg nach Le Puy en Velay
Italiano :
Il GR651 offre un’alternativa al GR65 fino a St Jacques de Compostelle sulla Voie du Puy en Velay
Español :
El GR651 ofrece una alternativa al GR65 hasta St Jacques de Compostelle por la Voie du Puy en Velay
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot