Festival Food Truck Complexe Sportif Jean-Pierre Chaussard Boé

Informations pratiques

Boé

Festival Food Truck

Complexe Sportif Jean-Pierre Chaussard Avenue de la Résistance Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21 23:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Préparez-vous à embarquer pour un véritable tour du monde culinaire ! Des saveurs venues des quatre coins du monde, de la musique live, une ambiance conviviale et festive, de belles surprises tout au long de la soirée…

Préparez-vous à embarquer pour un véritable tour du monde culinaire ! Des saveurs venues des quatre coins du monde, de la musique live, une ambiance conviviale et festive, de belles surprises tout au long de la soirée… En concert le groupe Lily Avaz pour vous faire voyager au rythme de leurs plus grands succès et vous faire danser jusqu’au bout de la soirée ! .

Complexe Sportif Jean-Pierre Chaussard Avenue de la Résistance Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 17 04 02 animtaville@outlook.com

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English : Festival Food Truck

Get ready to embark on a true culinary world tour! Flavors from the four corners of the globe, live music, a warm and festive atmosphere, and wonderful surprises throughout the evening…

L’événement Festival Food Truck Boé a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Destination Agen