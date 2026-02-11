Festival Foul Weather #6 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre
Rue du 329ème Régiment d'Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime
Vendredi 2026-05-22
2026-05-23
2026-05-22
Le festival havrais Foul Weather, porté par l’association Fake Live, revient pour sa 6ème édition haute en couleurs les vendredi 22 & samedi 23 mai 2026.
Au programme des concerts et des DJ sets répartis sur 3 scènes, des foodtrucks et des bars servant plein de produits locaux et beaucoup d’autres surprises à découvrir prochainement…
Programmation
– Vendredi 22 mai Opus Kink, Knives, The Family Battenberg, Wavepool…
– Samedi 23 mai Lime Garden, MAQUINA., shortstraw., Body Horror…
Réservation obligatoire .
Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie
