Festival Fumetti – Soirée de lancement Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-27 19:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Au programme :? « Barracuda Bar » – Lecture drag de Mathias Martinez & Valentine Cotte > 19h30Mathias Martinez et Valentine Cotte vous proposent une lecture en image, son et lumière du livre jeunesse Le Barracuda Bar, paru aux éditions l’Articho cette année.Alors n’hésitez plus, et plongez tout entier dans les eaux très troubles de ce fameux tripot clandestin du même nom, situé au large de la mer d’Iroise ! Lors de ce spectacle draguleusement grotesque, vous découvrirez des beluga drag queens, des requins un peu mesquins, et plein d’autres invités aquatiques et costumés. Mais prenez garde tout de même à ne pas tomber entre les pinces d’un crabe cleptomane, ou à ne pas finir dans un sombre trafic d’œuf d’esturgeon !? Concert de Dame Area – duo électro à l’âme guerrière > 21hDame Area arrive de Barcelone avec près de 300 concerts dans les jambes et un statut de phénomène live. Entre percussions à la Einstürzende Neubauten, textures crasseuses dignes de Nurse With Wound et électronique industrielle proche de Esplendor Geométrico, leur son mêle minimalisme sauvage et polyrythmes flamenco. À la croisée de Sonic Youth et Coil, le duo catalan/italien façonne une EBM radicale, fiévreuse et quasi mystique.? Mix de DJ FridaDJ Frida est une DJ travelo, et vient des contrées alsaciennes rien que pour vous faire danser, cher public, dans ce Lieu Unique le temps d’une soirée très Bédé !Son nom ne vous dit peut-être rien, mais c’est pourtant la dernière sirène du port du Rhin… Ce soir, elle mixera pour vous tout en tremolo, pour faire vibrer vos talons hauts sur des sons Italo Disco !???? Plus d’infos sur le festival Fumetti

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.facebook.com/events/1910044102968166/?notif_id=1776848834365422¬if_t=plan_edited&ref=notif



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