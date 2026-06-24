Festival Galopside 2ème édition Jullianges
Festival Galopside 2ème édition Jullianges samedi 4 juillet 2026.
Jullianges
Festival Galopside 2ème édition
Hippodrome de Lachamp Gilbert Best Jullianges Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04 03:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Le Groupé Dégroupé remet ça !
Dans un cadre unique en pleine nature, venez vibrer au rythme d’une soirée explosive, festive et intergénérationnelle musique live, bonne bouffe, surprises et une ambiance déjantée made in Groupé Dégroupé…
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Hippodrome de Lachamp Gilbert Best Jullianges 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes galopsidefestival@gmail.com
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English :
Groupé Dégroupé does it again!
In a unique natural setting, come and vibrate to the rhythm of an explosive, festive and intergenerational evening: live music, good food, surprises and a crazy atmosphere made in Groupé Dégroupé…
L’événement Festival Galopside 2ème édition Jullianges a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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