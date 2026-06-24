Jullianges

Festival Galopside 2ème édition

Hippodrome de Lachamp Gilbert Best Jullianges Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 03:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Le Groupé Dégroupé remet ça !

Dans un cadre unique en pleine nature, venez vibrer au rythme d’une soirée explosive, festive et intergénérationnelle musique live, bonne bouffe, surprises et une ambiance déjantée made in Groupé Dégroupé…

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Hippodrome de Lachamp Gilbert Best Jullianges 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes galopsidefestival@gmail.com

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English :

Groupé Dégroupé does it again!

In a unique natural setting, come and vibrate to the rhythm of an explosive, festive and intergenerational evening: live music, good food, surprises and a crazy atmosphere made in Groupé Dégroupé…

L’événement Festival Galopside 2ème édition Jullianges a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay