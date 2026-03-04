Festival graines de mômes La journée de Petit Pouce Salle des fêtes Vars

Festival graines de mômes La journée de Petit Pouce Salle des fêtes Vars mercredi 6 mai 2026.

Festival graines de mômes La journée de Petit Pouce

Salle des fêtes Place de la mairie Vars Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 10:30:00
fin : 2026-05-06 11:00:00

Date(s) :
2026-05-06

  .

Salle des fêtes Place de la mairie Vars 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival graines de mômes La journée de Petit Pouce Vars a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme Destination Nord Charente

Prochains événements à Vars