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Vide grenier Terrain à côté du centre de loisirs Champ de foire Vars

Vide grenier Terrain à côté du centre de loisirs Champ de foire Vars vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Terrain à côté du centre de loisirs Champ de foire

Adresse : 150 rue des lucioles

Ville : 16330 Vars

Département : Charente

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Vars

Vide grenier

Terrain à côté du centre de loisirs Champ de foire 150 rue des lucioles Vars Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 06:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :
2026-05-08

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Terrain à côté du centre de loisirs Champ de foire 150 rue des lucioles Vars 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 50 36 43 

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English :

L’événement Vide grenier Vars a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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