Vide grenier Terrain à côté du centre de loisirs Champ de foire Vars
Vide grenier Terrain à côté du centre de loisirs Champ de foire Vars vendredi 8 mai 2026.
Vars
Vide grenier
Terrain à côté du centre de loisirs Champ de foire 150 rue des lucioles Vars Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 06:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
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Terrain à côté du centre de loisirs Champ de foire 150 rue des lucioles Vars 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 50 36 43
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English :
L’événement Vide grenier Vars a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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