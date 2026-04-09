Vide grenier Terrain à côté du centre de loisirs Champ de foire Vars

Vars

Vide grenier

Terrain à côté du centre de loisirs Champ de foire 150 rue des lucioles Vars Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 06:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

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Terrain à côté du centre de loisirs Champ de foire 150 rue des lucioles Vars 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 50 36 43

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English :

L’événement Vide grenier Vars a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente