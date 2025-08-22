Boucle vélo n°35 C La Boixe Montignac-Charente Vars Charente

Boucle vélo n°35 C La Boixe Montignac-Charente

Boucle vélo n°35 C La Boixe Montignac-Charente Montignac-Charente 16330 Vars Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Un beau parcours de 43km où vous alternez entre le fleuve Charente, le patrimoine roman et la campagne charentaise.

+33 5 45 20 39 91

English :

A beautiful 43km route alternating between the Charente river, the Romanesque heritage and the Charente countryside.

Deutsch :

Eine schöne 43 km lange Strecke, auf der Sie abwechselnd den Fluss Charente, das romanische Kulturerbe und die Landschaft der Charente erkunden.

Italiano :

Un bellissimo percorso di 43 km che alterna il fiume Charente, il patrimonio romanico e la campagna della Charente.

Español :

Un hermoso recorrido de 43 km que alterna el río Charente, el patrimonio románico y la campiña charenta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-24 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme