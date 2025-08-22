Boucle vélo n°35 C La Boixe Montignac-Charente Vars Charente
Boucle vélo n°35 C La Boixe Montignac-Charente
Boucle vélo n°35 C La Boixe Montignac-Charente Montignac-Charente 16330 Vars Charente Nouvelle-Aquitaine
Un beau parcours de 43km où vous alternez entre le fleuve Charente, le patrimoine roman et la campagne charentaise.
English :
A beautiful 43km route alternating between the Charente river, the Romanesque heritage and the Charente countryside.
Deutsch :
Eine schöne 43 km lange Strecke, auf der Sie abwechselnd den Fluss Charente, das romanische Kulturerbe und die Landschaft der Charente erkunden.
Italiano :
Un bellissimo percorso di 43 km che alterna il fiume Charente, il patrimonio romanico e la campagna della Charente.
Español :
Un hermoso recorrido de 43 km que alterna el río Charente, el patrimonio románico y la campiña charenta.
