Sentier des Ramoneurs Vars Vars Charente
Sentier des Ramoneurs Vars Vars Charente vendredi 1 mai 2026.
Sentier des Ramoneurs Vars
Sentier des Ramoneurs Vars Impasse des champs 16330 Vars Charente Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Découvrez le hameau de Vars et l’ancienne voie romaine. Grande balade dans la nature et les bois.
http://www.coeurdecharente.fr/ +33 5 45 20 68 46
English :
Discover the hamlet of Vars and the ancient Roman road. A great walk through nature and woods.
Deutsch :
Entdecken Sie den Weiler Vars und die alte Römerstraße. Großer Spaziergang durch die Natur und die Wälder.
Italiano :
Scoprite la frazione di Vars e l’antica strada romana. Una bella passeggiata nella campagna e nei boschi.
Español :
Descubra la aldea de Vars y la antigua calzada romana. Un gran paseo por el campo y los bosques.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-14 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme