Boucle vélo n°35 A La Boixe Montignac-Charente Vars Charente

Boucle vélo n°35 A La Boixe Montignac-Charente Montignac-Charente 16330 Vars Charente Nouvelle-Aquitaine
Balade familiale entre Montignac-Charente et St-Amant-de-Boixe.
+33 5 45 20 39 91
English :
Family outing between Montignac-Charente and St-Amant-de-Boixe.
Deutsch :
Familienfreundlicher Spaziergang zwischen Montignac-Charente und St-Amant-de-Boixe.
Italiano :
Passeggiata familiare tra Montignac-Charente e St-Amant-de-Boixe.
Español :
Paseo familiar entre Montignac-Charente y St-Amant-de-Boixe.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-24 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme