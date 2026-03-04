Festival graines de mômes Lien sonore Médiathèque Vars
Festival graines de mômes Lien sonore Médiathèque Vars vendredi 22 mai 2026.
Festival graines de mômes Lien sonore
Médiathèque 25 rue de la Gare Vars Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 10:30:00
fin : 2026-05-22 11:20:00
Date(s) :
2026-05-22
.
Médiathèque 25 rue de la Gare Vars 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival graines de mômes Lien sonore Vars a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme Destination Nord Charente