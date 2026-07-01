Festival Gribouillis ! 6e édition – du 10 au 13 septembre 2026, Nouveau Garage Moderne, Bordeaux
jeudi 10 septembre 2026 · Nouveau Garage Moderne · Bordeaux
Informations pratiques
Festival Gribouillis ! 6e édition – du 10 au 13 septembre 2026 10 – 13 septembre Nouveau Garage Moderne Gironde
0
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T10:00:00+02:00 – 2026-09-10T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00
Pendant tout le mois de septembre, Gribouillis! fête la bande dessinée, le livre jeunesse et le dessin, pour cette 6e édition à Bordeaux.
Au programme :
10 expositions pendant plus d’un mois dans la ville
1 journée professionnelle le jeudi 10 septembre
3 jours de salon du livre au Garage Moderne (1 rue des étrangers) du vendredi 11 au dimanche 13 septembre
60 maisons d’édition et librairies indépendantes
70 auteurs & autrices invité·es
Avec Michel Rabagliati, Fanny Dreyer, Emmanuel Lantam, Valfret, Fanny Millard, David Prudhomme… et d’autres invité·es à retrouver bientôt.
Mais aussi des ateliers, rencontres, spectacles, dédicaces, vernissages, projections et boums dessinées !
Gratuit, accessible et tout public
Plus d’infos sur : https://www.festivalgribouillis.fr
Nouveau Garage Moderne 1 rue des étrangers Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@festivalgribouillis.fr »}] [{« link »: « https://www.festivalgribouillis.fr »}]
Evénement gratuit pour tout public, autour de la bande dessinée, du livre jeunesse et du dessin. Des expositions, un salon du livre, des ateliers, rencontres, projections et boums dessinées ! bande dessinée livre illustré
© Emmanuel Lantam x Helmo
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Les Heures Heureuses à Darwin – La prog de JUILLET !, Darwin Éco-système, Bordeaux 1 juillet 2026
- Concert Jeune Académie Vocale d’Aquitaine – J.A.V.A., Eglise Saint-Rémi de la Vigne, Bordeaux 1 juillet 2026
- LE PORTEUR D’HISTOIRE THEATRE DES SALINIERES Bordeaux 2 juillet 2026
- LA GUERRE DES SEXES AURA-T-ELLE LIEU THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux 3 juillet 2026
- AMANT MALGRE LUI THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux 3 juillet 2026