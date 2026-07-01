Festival Gribouillis ! 6e édition – du 10 au 13 septembre 2026, Nouveau Garage Moderne, Bordeaux

Informations pratiques

Festival Gribouillis ! 6e édition – du 10 au 13 septembre 2026 10 – 13 septembre Nouveau Garage Moderne Gironde

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T10:00:00+02:00 – 2026-09-10T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Pendant tout le mois de septembre, Gribouillis! fête la bande dessinée, le livre jeunesse et le dessin, pour cette 6e édition à Bordeaux.

Au programme :

10 expositions pendant plus d’un mois dans la ville

1 journée professionnelle le jeudi 10 septembre

3 jours de salon du livre au Garage Moderne (1 rue des étrangers) du vendredi 11 au dimanche 13 septembre

60 maisons d’édition et librairies indépendantes

70 auteurs & autrices invité·es

Avec Michel Rabagliati, Fanny Dreyer, Emmanuel Lantam, Valfret, Fanny Millard, David Prudhomme… et d’autres invité·es à retrouver bientôt.

Mais aussi des ateliers, rencontres, spectacles, dédicaces, vernissages, projections et boums dessinées !

Gratuit, accessible et tout public

Plus d’infos sur : https://www.festivalgribouillis.fr

Nouveau Garage Moderne 1 rue des étrangers Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@festivalgribouillis.fr »}] [{« link »: « https://www.festivalgribouillis.fr »}]

Evénement gratuit pour tout public, autour de la bande dessinée, du livre jeunesse et du dessin. Des expositions, un salon du livre, des ateliers, rencontres, projections et boums dessinées ! bande dessinée livre illustré

© Emmanuel Lantam x Helmo