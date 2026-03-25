Festival Guitare en Scène Stade des Burgondes Saint-Julien-en-Genevois

Festival Guitare en Scène

Stade des Burgondes Avenue Napoleon III Saint-Julien-en-Genevois Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 17:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-14

Le Festival 2026 se déroulera sur 4 jours, cela promet un événement exceptionnel, avec des artistes de renommée internationale ! Un rendez vous incontournable à ne surtout pas manquer!

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Stade des Burgondes Avenue Napoleon III Saint-Julien-en-Genevois 74160 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 38 52 51 info@guitare-en-scene.com

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English : Guitar Festival

The 2026 edition of the festival will be happening over 4 days, this guarantees an exceptionnal event, with artists known worlwide! An event no one should miss !

L’événement Festival Guitare en Scène Saint-Julien-en-Genevois a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme des Monts du Genevois