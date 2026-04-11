Guitare en Scène 16 juillet Stade des Burgondes Saint-Julien-en-Genevois

Saint-Julien-en-Genevois

Guitare en Scène 16 juillet

Stade des Burgondes Avenue Napoleon III Saint-Julien-en-Genevois Haute-Savoie

Tarif : 75 – 75 – 95 EUR

Place en gradin (non numéroté) 95 euros

Place debout 75 euros

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:30:00

fin : 2026-07-16 01:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Concert du 16 juillet, ouverture des portes à 17h30 dernier concert de 00:05 à 01:05, dernière navette vers vitam 30min après le dernier concert.

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Stade des Burgondes Avenue Napoleon III Saint-Julien-en-Genevois 74160 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 38 52 51 info@guitare-en-scene.com

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English :

July 16 concert, doors open at 5:30pm last concert from 00:05 to 01:05, last shuttle to vitam 30min after last concert.

L’événement Guitare en Scène 16 juillet Saint-Julien-en-Genevois a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme des Monts du Genevois