Guitare en scène 14 juillet Stade des Burgondes Saint-Julien-en-Genevois

Saint-Julien-en-Genevois

Guitare en scène 14 juillet

Stade des Burgondes Avenue Napoleon III Saint-Julien-en-Genevois Haute-Savoie

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif réduit

Pour les enfants et jeunes de 5 à 18 ans et pour les étudiants. Un justificatif sera demandé à l’entrée en cas de doute. Attention, ce tarif ne donne pas accès aux gradins (places debout uniquement)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 17:30:00

fin : 2026-07-14 01:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Concerts du 14 juillet ouverture des portes à 17h30 dernier concert de 00:05 à 01:05, dernier départ de la navette 30min après la dernier concert.

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Stade des Burgondes Avenue Napoleon III Saint-Julien-en-Genevois 74160 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 38 52 51 info@guitare-en-scene.com

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English :

July 14th concerts doors open at 5:30pm last concert from 00:05 to 01:05, last shuttle departure 30min after last concert.

L’événement Guitare en scène 14 juillet Saint-Julien-en-Genevois a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme des Monts du Genevois