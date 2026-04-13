Guitare en Scène 18 juillet Stade des Burgondes Saint-Julien-en-Genevois
Guitare en Scène 18 juillet Stade des Burgondes Saint-Julien-en-Genevois vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Julien-en-Genevois
Guitare en Scène 18 juillet
Stade des Burgondes Avenue Napoleon III Saint-Julien-en-Genevois Haute-Savoie
Tarif : 115 – 115 – 145 EUR
Tarif VIP Place en gradin (non numéroté) 145 euros
Place debout 115 euros
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 17:30:00
fin : 2026-07-17 01:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Concert du 18 juillet ! Ouverture des portes à 17h30. Dernier concert de 00:05 à 01:05, dernière navette vers vitam 30min après le dernier concert!;
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Stade des Burgondes Avenue Napoleon III Saint-Julien-en-Genevois 74160 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 38 52 51 info@guitare-en-scene.com
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English :
July 18 concert! Doors open at 17:30. Last concert from 00:05 to 01:05, last shuttle to vitam 30min after the last concert!
L’événement Guitare en Scène 18 juillet Saint-Julien-en-Genevois a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme des Monts du Genevois
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