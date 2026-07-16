AGENDA · Les Sorinières99vues
Festival Handi’Fest – Les Sorinières Salle Alice Milliat Les Sorinières
samedi 19 septembre 2026 · Salle Alice Milliat · Les Sorinières
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 17:30 – 21:30
Gratuit : oui gratuit Venir au Handi’Fest :Programme détaillé : www.ville-sorinieres.frContact : service animation sociale au 02 40 13 00 05Accès transport en commun C4, arrêt Derouet.Parking vélos.Service Proxitan : réservation au 02 51 81 78 78. Tout public
Rendez-vous pour la première édition du Handi’Fest !Ce nouvel événement vous invite à découvrir, échanger et voussensibiliser au handicap à travers un programme festif, participatifet accessible à toutes et tous.
Salle Alice Milliat Centre Les Sorinières 44840
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