Festival Haute Comté
Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône
Gratuit
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-04 20:30:00
2026-07-04
La Communauté de Communes de la Haute Comté et le Théâtre Edwige Feuillère vous invitent au Festival Haute Comté !
Un événement ouvert à tous, pour les petits et les grands !
Théâtre de rue, cirque, concerts… Tout le village s’anime, agité par une programmation éclectique.
Avec Yoanna, Tachka et Orage, Lauréats du Tremplin du Festival Jacques Brel
Programme détaillé en cours. .
Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 40 66 information@theatre-edwige-feuillere.fr
