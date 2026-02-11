Festival Haute Comté

Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04 20:30:00

Date(s) :

2026-07-04

La Communauté de Communes de la Haute Comté et le Théâtre Edwige Feuillère vous invitent au Festival Haute Comté !

Un événement ouvert à tous, pour les petits et les grands !

Théâtre de rue, cirque, concerts… Tout le village s’anime, agité par une programmation éclectique.

Avec Yoanna, Tachka et Orage, Lauréats du Tremplin du Festival Jacques Brel

Programme détaillé en cours. .

Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 40 66 information@theatre-edwige-feuillere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Haute Comté

L’événement Festival Haute Comté Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-02-11 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD