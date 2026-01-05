Foire aux beignets de cerises

Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Foire aux Beignets de Cerises à Fougerolles

La Foire aux Beignets de Cerises à Fougerolles, organisée chaque année par l’association Fougerolles Terroir et Traditions , revient cette année pour sa 33ème édition !

Lors du chapitre annuel des membres de la Confrérie des Gousteurs de Kirsch, les visiteurs sont invités à une manifestation commerciale et festive à Fougerolles.

Les produits du terroir sont à l’honneur ; ainsi vous y trouverez des producteurs de fruits, de légumes et de boissons ainsi que des artisans qui exposent leurs produits.

De nombreux bénévoles vous préparent des centaines de succulents beignets de cerises en différents endroits de la ville.

Le programme de la Foire aux Beignets de Cerises à Fougerolles Saint-Valbert

Tout au long de cette journée de fête à Fougerolles Saint-Valbert, le public pourra assister à de nombreuses animations exposants divers, artisanat d’art, produits du terroir et fait main, expositions, animations musicales, folklore et démonstrations…

L’un des temps forts de la journée est le défilé des Confréries, avec les différents membres en tenues d’apparat, ainsi que le chapitre d’intronisation des nouveaux membres.

Un repas gastronomique est généralement proposé au public, sur réservation. .

Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire aux beignets de cerises

L’événement Foire aux beignets de cerises Fougerolles-Saint-Valbert a été mis à jour le 2026-01-02 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)