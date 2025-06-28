Fête des cerises Maison Bresson Fougerolles-Saint-Valbert

Fête des cerises

Maison Bresson 22 Rue du Bas de Laval Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Tarif : – – EUR

La cité du kirsch, grâce à son comité des fêtes mettra à l’honneur son fruit emblématique.

Marche pédestre à la découverte des paysages fougerollais, L’incontournable élection de Miss Cerises, marché de producteurs et d’artisans locaux ainsi que des animations pour enfants, une soirée festive avec plusieurs groupes de musique venant de la région et d’ailleurs.

Chaque année, le dernier samedi de juin.

Programme 2026 à venir. .

