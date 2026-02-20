Festival Horizon Vert Ciné Bourse Saint-Junien
Festival Horizon Vert Ciné Bourse Saint-Junien mercredi 18 mars 2026.
Festival Horizon Vert
Ciné Bourse 2 Place Lénine Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-18
Le festival de cinéma engagé autour de la transition écologique revient cette année dans les quatre cinémas du Réseau 87 Ciné-Bourse à Saint-Junien, Arevi à St-Yrieix-la-Perche, Jean Gabin à Eymoutiers et Rex à St-Léonard-de-Noblat.
Un festival vivant pour cette 6e édition ! .
Ciné Bourse 2 Place Lénine Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 92 89 68 mediationcinema87@gmail.com
