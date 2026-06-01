Festival Hors Cadres soirée de clôture Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer
Festival Hors Cadres soirée de clôture Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer samedi 6 juin 2026.
Hauteville-sur-Mer
Festival Hors Cadres soirée de clôture
Cinéma de la Plage 30 avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:15:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Soirée de clôture • 19h15
Projection MISS MERMAID • 19h30
Rencontre avec les réalisatrices Pauline Brunner et dossier de presse Marion Verlé, cocktail et DJset de KATEL .
Cinéma de la Plage 30 avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22
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English : Festival Hors Cadres soirée de clôture
L’événement Festival Hors Cadres soirée de clôture Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-01 par Coutances Tourisme
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