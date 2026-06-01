Festival Hors Cadres soirée de clôture Cinéma de la Plage Hauteville-sur-Mer

Hauteville-sur-Mer

Festival Hors Cadres soirée de clôture

Cinéma de la Plage 30 avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:15:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Soirée de clôture • 19h15

Projection MISS MERMAID • 19h30

Rencontre avec les réalisatrices Pauline Brunner et dossier de presse Marion Verlé, cocktail et DJset de KATEL .

Cinéma de la Plage 30 avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22

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English : Festival Hors Cadres soirée de clôture

L’événement Festival Hors Cadres soirée de clôture Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-01 par Coutances Tourisme