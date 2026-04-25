Angoulême

Festival Hors-Jeux #4

Place St Jacques de L’Houmeau Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-22

Venez assister à la quatrième édition de Hors-Jeux ! C’est un festival de musique et d’arts de rue, une sorte de grande fête populaire, une fête familiale durant laquelle ils proposent des choses autant pour les grands que pour les petits.

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Place St Jacques de L’Houmeau Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine lemaildubeta@gmail.com

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English :

Join us for the fourth edition of Hors-Jeux! Hors-Jeux is a music and street arts festival, a kind of big party for the whole family, with something for young and old alike.

L’événement Festival Hors-Jeux #4 Angoulême a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême