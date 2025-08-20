Festival Hors Les Murs NoBorder Plozévet

Informations pratiques

Plozévet

Festival Hors Les Murs NoBorder

39BIS Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Musiques populaires et actuelles à danser (bal)

NoBorder, festival inclassable et turbulent, explore depuis 2011 les évolutions des musiques populaires et traditionnelles du monde. Il s’attache à refléter la vitalité et la diversité d’un champ musical traversé par les héritages, les influences croisées et les réinventions contemporaines. L’Avel-Dro accueille Garenne et Eris dans le cadre de la tournée NoBorder et invite Gregailh à partager l’affiche.

Gregailh Formation post-trad de musique à danser, Gregailh a fait irruption sur scène en 2024. Le duo rennais vielle-à-roue (Adrien Llave) / percussions (Jean-Félix Hautbois) investit les musiques traditionnelles de Bretagne à l’aune du noise, du drone et des musiques répétitives. Gregailh convoque l’électronique et la lutherie sauvage la vielle est augmentée d’effets et de distorsions, le tambour de cordes graves et de métaux. Le duo projette ainsi cette nouvelle musique au carrefour expérimental du bal et des musiques underground.

ERIS trio rennais porté par la voix aérienne de Mannaïg Le Guével, fait le pari audacieux de fusionner influences traditionnelles de Haute-Bretagne et puissance des musiques actuelles amplifiées. Il harmonise personnalités et instruments pour créer une expérience musicale mystique, qui transcende les genres et les différences.

Garenne Clémence Cognet et Noëllie Nioulou sont imprégnées de musique baroque comme elles le sont des musiques de violons populaires du Massif Central. Leur solide complicité bâtie sur des années de jeu en bal, donne à entendre une musique vive et subtile, un son profond et riche.

Concerts programmés dans le cadre du Hors Les Murs du Festival NoBorder #16, en partenariat avec Le Quartz et Bretagne(s) World Sounds.

Durée 4h (3h de live)

Billetterie https://widget.weezevent.com/ticket/12982f40-af33-4b9c-8b53-8ccfacdd83b4?locale=fr-FR

organisé par le service culturel de la communauté de communes du Haut Pays Bigouden .

39BIS Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 54 49 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Hors Les Murs NoBorder Plozévet a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Destination Pays Bigouden