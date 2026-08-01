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Festival Horsol atelier autour du quintette avec clarinette et guitare, de Mozart à Boccherini Fermanville

vendredi 28 août 2026 · Fermanville

Festival Horsol atelier autour du quintette avec clarinette et guitare, de Mozart à Boccherini Fermanville

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Mairie de Fermanville
Ville
50840 Fermanville
Département
Manche
Tarif

Fermanville

Festival Horsol atelier autour du quintette avec clarinette et guitare, de Mozart à Boccherini

Mairie de Fermanville Fermanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 16:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Nous vous invitons à une rencontre autour du répertoire pour quintette avec clarinette et guitare. De Mozart à Boccherini, cet atelier permettra de découvrir l’histoire de cette formation acoustique, ses couleurs sonores et la manière dont les instruments dialoguent entre eux. Sur réservations par mail ou via le site internet   .

Mairie de Fermanville Fermanville 50840 Manche Normandie   collectifhorsol@gmail.com

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English : Festival Horsol atelier autour du quintette avec clarinette et guitare, de Mozart à Boccherini

L’événement Festival Horsol atelier autour du quintette avec clarinette et guitare, de Mozart à Boccherini Fermanville a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cotentin Le Val de Saire

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