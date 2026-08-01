Festival Horsol jam de clôture du festival Fermanville
dimanche 30 août 2026 · Fermanville
Informations pratiques
Fermanville
Festival Horsol jam de clôture du festival
Place Marie Ravenel Fermanville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 22:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Une session d’improvisation ouverte au public clôture ce festival. Soyez nombreux à monter sur scène exprimer vos talents et surtout partager un moment de fête collective ! .
Place Marie Ravenel Fermanville 50840 Manche Normandie collectifhorsol@gmail.com
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English : Festival Horsol jam de clôture du festival
L’événement Festival Horsol jam de clôture du festival Fermanville a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cotentin Le Val de Saire