Informations pratiques

Fermanville

Festival Horsol jam de clôture du festival

Place Marie Ravenel Fermanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 22:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Une session d’improvisation ouverte au public clôture ce festival. Soyez nombreux à monter sur scène exprimer vos talents et surtout partager un moment de fête collective ! .

Place Marie Ravenel Fermanville 50840 Manche Normandie collectifhorsol@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Horsol jam de clôture du festival

L’événement Festival Horsol jam de clôture du festival Fermanville a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cotentin Le Val de Saire