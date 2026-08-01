Informations pratiques

Fermanville

Festival Horsol atelier Sentiers modulaires

Mairie de Fermanville Fermanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

L’atelier Sentiers Modulaires propose une découverte ludique de la musique électronique en extérieur. À travers des boîtiers modulaires, petits synthétiseurs et machines sonores, enfants et parents pourront explorer simplement la création de sons électroniques. Sur réservations par mail ou via le site internet .

Mairie de Fermanville Fermanville 50840 Manche Normandie collectifhorsol@gmail.com

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English : Festival Horsol atelier Sentiers modulaires

L’événement Festival Horsol atelier Sentiers modulaires Fermanville a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cotentin Le Val de Saire