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AGENDA · Fermanville

Festival Horsol atelier Sentiers modulaires Fermanville

vendredi 28 août 2026 · Fermanville

Festival Horsol atelier Sentiers modulaires Fermanville

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Mairie de Fermanville
Ville
50840 Fermanville
Département
Manche
Tarif

Fermanville

Festival Horsol atelier Sentiers modulaires

Mairie de Fermanville Fermanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

L’atelier Sentiers Modulaires propose une découverte ludique de la musique électronique en extérieur. À travers des boîtiers modulaires, petits synthétiseurs et machines sonores, enfants et parents pourront explorer simplement la création de sons électroniques. Sur réservations par mail ou via le site internet   .

Mairie de Fermanville Fermanville 50840 Manche Normandie   collectifhorsol@gmail.com

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English : Festival Horsol atelier Sentiers modulaires

L’événement Festival Horsol atelier Sentiers modulaires Fermanville a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cotentin Le Val de Saire

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