Festival Horsol atelier Sentiers modulaires Fermanville
vendredi 28 août 2026 · Fermanville
Informations pratiques
Fermanville
Festival Horsol atelier Sentiers modulaires
Mairie de Fermanville Fermanville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
L’atelier Sentiers Modulaires propose une découverte ludique de la musique électronique en extérieur. À travers des boîtiers modulaires, petits synthétiseurs et machines sonores, enfants et parents pourront explorer simplement la création de sons électroniques. Sur réservations par mail ou via le site internet .
Mairie de Fermanville Fermanville 50840 Manche Normandie collectifhorsol@gmail.com
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English : Festival Horsol atelier Sentiers modulaires
L’événement Festival Horsol atelier Sentiers modulaires Fermanville a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cotentin Le Val de Saire