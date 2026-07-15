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Festival Souffles Mairie de Fermanville Fermanville

vendredi 21 août 2026 · Mairie de Fermanville · Fermanville

Festival Souffles Mairie de Fermanville Fermanville

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Mairie de Fermanville
Adresse
5 la Heugue
Ville
50840 Fermanville
Département
Manche
Tarif

Fermanville

Festival Souffles

Mairie de Fermanville 5 la Heugue Fermanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :
2026-08-21

La deuxième édition du festival imaginé et organisé par Le Collectif de la Bourrasque, compagnie basée à Fermanville, dans le Cotentin. Une occasion de découvrir des spectacles inédits, échanger autour d’un verre, participer à un atelier lectures et découvrir le territoire pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore…   .

Mairie de Fermanville 5 la Heugue Fermanville 50840 Manche Normandie +33 6 51 03 76 22  reservations.bourrasque@gmail.com

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English : Festival Souffles

L’événement Festival Souffles Fermanville a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Cotentin Le Val de Saire

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