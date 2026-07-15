Festival Souffles Mairie de Fermanville Fermanville
vendredi 21 août 2026 · Mairie de Fermanville · Fermanville
Informations pratiques
Fermanville
Festival Souffles
Mairie de Fermanville 5 la Heugue Fermanville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00
Date(s) :
2026-08-21
La deuxième édition du festival imaginé et organisé par Le Collectif de la Bourrasque, compagnie basée à Fermanville, dans le Cotentin. Une occasion de découvrir des spectacles inédits, échanger autour d’un verre, participer à un atelier lectures et découvrir le territoire pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore… .
Mairie de Fermanville 5 la Heugue Fermanville 50840 Manche Normandie +33 6 51 03 76 22 reservations.bourrasque@gmail.com
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English : Festival Souffles
L’événement Festival Souffles Fermanville a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Cotentin Le Val de Saire
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