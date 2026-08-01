AGENDA · Fermanville
Festival Horsol ouverture de la guinguette Fermanville
samedi 29 août 2026 · Fermanville
Informations pratiques
Fermanville
Festival Horsol ouverture de la guinguette
Place Marie Ravenel Fermanville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 16:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
A partir de 16h, la guinguette sera ouverte avec stands de créateurs et buvette. Entrée libre .
Place Marie Ravenel Fermanville 50840 Manche Normandie collectifhorsol@gmail.com
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English : Festival Horsol ouverture de la guinguette
L’événement Festival Horsol ouverture de la guinguette Fermanville a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cotentin Le Val de Saire
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