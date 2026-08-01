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AGENDA · Fermanville

Initiation au rugby sans contact Fermanville

vendredi 7 août 2026 · Fermanville

Initiation au rugby sans contact Fermanville

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Plage de la Mondrée
Ville
50840 Fermanville
Département
Manche
Tarif

Fermanville

Initiation au rugby sans contact

Plage de la Mondrée Fermanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07 16:00:00

Date(s) :
2026-08-07

À l’occasion de la Tournée des plages du Cotentin, le Rugby Club de Valognes, le Comité départemental de Rugby de la Manche et la commune de Fermanville, vous invitent à découvrir le RUGBY SANS CONTACT.
Ouvert aux filles et aux garçons à partir de 6 ans (pas de limite supérieure d’âge).
Prévoir des chaussures de sports.   .

Plage de la Mondrée Fermanville 50840 Manche Normandie +33 6 86 90 18 78  portal.jean-fabrice@orange.fr

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English : Initiation au rugby sans contact

L’événement Initiation au rugby sans contact Fermanville a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cotentin Le Val de Saire

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