Informations pratiques

Fermanville

Festival Horsol Concert deux grands quintettes, avec Mozart et Boccherini

Place Marie Ravenel Fermanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le volet classique du festival met à l’honneur la musique de chambre avec deux œuvres majeures le quintette de clarinette K581 en La Majeur et le quintette op 11 n°5 de Boccherini pour guitare et cordes. Mozart et Boccherini appartiennent au courant du classicisme l’écriture viennoise de Mozart avec sa tonalité joyeuse et profonde contraste avec l’écriture plus intimiste de Boccherini aux couleurs méditerranéenne .

Place Marie Ravenel Fermanville 50840 Manche Normandie collectifhorsol@gmail.com

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English : Festival Horsol Concert deux grands quintettes, avec Mozart et Boccherini

L’événement Festival Horsol Concert deux grands quintettes, avec Mozart et Boccherini Fermanville a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cotentin Le Val de Saire