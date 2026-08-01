Festival Horsol Concert Flor de Hasard duo traditionnel/fusion argentin Fermanville
samedi 29 août 2026 · Fermanville
Informations pratiques
Fermanville
Festival Horsol Concert Flor de Hasard duo traditionnel/fusion argentin
Place Marie Ravenel Fermanville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Lourdes Marzialetti (chant/accordéon) et Loïse Campagna (chant/contrebasse) forment un duo qui puise son inspiration dans leurs racines Sud- américaines et Occitanes. Leurs compositions, inspirées par les chants traditionnels et la musique actuelle, mêlent voix, instruments et pétales électroniques. Le hasard fait vibrer le vivant, entre mémoire et instant présent, fraîcheur et féminité. .
Place Marie Ravenel Fermanville 50840 Manche Normandie collectifhorsol@gmail.com
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English : Festival Horsol Concert Flor de Hasard duo traditionnel/fusion argentin
L’événement Festival Horsol Concert Flor de Hasard duo traditionnel/fusion argentin Fermanville a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cotentin Le Val de Saire
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