Informations pratiques

Fermanville

Festival Horsol Concert Flor de Hasard duo traditionnel/fusion argentin

Place Marie Ravenel Fermanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Lourdes Marzialetti (chant/accordéon) et Loïse Campagna (chant/contrebasse) forment un duo qui puise son inspiration dans leurs racines Sud- américaines et Occitanes. Leurs compositions, inspirées par les chants traditionnels et la musique actuelle, mêlent voix, instruments et pétales électroniques. Le hasard fait vibrer le vivant, entre mémoire et instant présent, fraîcheur et féminité. .

Place Marie Ravenel Fermanville 50840 Manche Normandie collectifhorsol@gmail.com

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English : Festival Horsol Concert Flor de Hasard duo traditionnel/fusion argentin

L’événement Festival Horsol Concert Flor de Hasard duo traditionnel/fusion argentin Fermanville a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cotentin Le Val de Saire