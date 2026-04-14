Festival international de chant choral Eglise de l’Assomption Thil
Festival international de chant choral Eglise de l’Assomption Thil dimanche 3 mai 2026.
Thil
Festival international de chant choral
Eglise de l’Assomption 6 rue des Ecoles Thil Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 16:30:00
fin : 2026-05-03 16:30:00
Date(s) :
2026-05-03
Festival international de chant choral, avec les choeurs Core Corsu (Corse), PIS Zvabek (Autriche), Coro Monti Verdi (Italie), Kalina (Slovénie), Dragotin Kette (Slovénie) et Les Voix de l’Est (Aumetz).Tout public
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Eglise de l’Assomption 6 rue des Ecoles Thil 54880 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 42 89 31 64
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English :
International choral festival, with Core Corsu (Corsica), PIS Zvabek (Austria), Coro Monti Verdi (Italy), Kalina (Slovenia), Dragotin Kette (Slovenia) and Les Voix de l’Est (Aumetz).
L’événement Festival international de chant choral Thil a été mis à jour le 2026-04-14 par OT DU GRAND LONGWY