Festival international de chant choral Eglise de l’Assomption Thil

Thil

Festival international de chant choral

Eglise de l’Assomption 6 rue des Ecoles Thil Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 16:30:00

fin : 2026-05-03 16:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Festival international de chant choral, avec les choeurs Core Corsu (Corse), PIS Zvabek (Autriche), Coro Monti Verdi (Italie), Kalina (Slovénie), Dragotin Kette (Slovénie) et Les Voix de l’Est (Aumetz).Tout public

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Eglise de l’Assomption 6 rue des Ecoles Thil 54880 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 42 89 31 64

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English :

International choral festival, with Core Corsu (Corsica), PIS Zvabek (Austria), Coro Monti Verdi (Italy), Kalina (Slovenia), Dragotin Kette (Slovenia) and Les Voix de l’Est (Aumetz).

L’événement Festival international de chant choral Thil a été mis à jour le 2026-04-14 par OT DU GRAND LONGWY