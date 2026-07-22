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AGENDA · Soueich

FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS TERRES VIVANTES EN COMMINGES Soueich

lundi 3 août 2026 · Soueich

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
31160 Soueich
Département
Haute-Garonne
Tarif

Soueich

FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS TERRES VIVANTES EN COMMINGES

Soueich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 18:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-03

Festival International de Films TERRES VIVANTES en Comminges 5ème édition
évènement festif consacré au cinéma international sur le monde agricole et la ruralité   .

Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie   fractaleprod@gmail.com

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English :

International Film Festival TERRES VIVANTES in Comminges, 5th Edition

L’événement FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS TERRES VIVANTES EN COMMINGES Soueich a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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