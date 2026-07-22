FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS TERRES VIVANTES EN COMMINGES Soueich
lundi 3 août 2026 · Soueich
Informations pratiques
Soueich
FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS TERRES VIVANTES EN COMMINGES
Soueich Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 18:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-03
Festival International de Films TERRES VIVANTES en Comminges 5ème édition
évènement festif consacré au cinéma international sur le monde agricole et la ruralité .
Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie fractaleprod@gmail.com
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English :
International Film Festival TERRES VIVANTES in Comminges, 5th Edition
L’événement FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS TERRES VIVANTES EN COMMINGES Soueich a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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