Festival International de l’Illusion Casino Barrière Deauville Deauville

Informations pratiques

Deauville

Festival International de l’Illusion

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-28 16:00:00

fin : 2027-03-28

Date(s) :

2027-03-28

Le Mandrake Tour, le plus grand festival mondial de magie, réunit sur scène les meilleurs illusionnistes du monde, tous lauréats du prestigieux Mandrake d’Or. Le spectacle, mêlant grandes illusions, humour, poésie et manipulations incroyables, emporte dans un univers où tout devient possible.

Créé par le célèbre magicien Gilles Arthur, le Mandrake Tour, le plus grand festival mondial de magie, réunit sur scène les meilleurs illusionnistes du monde, tous lauréats du prestigieux Mandrake d’Or. Le spectacle, mêlant grandes illusions, humour, poésie et manipulations incroyables, emporte dans un univers où tout devient possible.

Depuis plus de 36 ans, les Mandrakes d’Or, diffusés à la télévision, récompensent les plus grands magiciens du monde entier. En 2027, la magie quitte les écrans pour venir la rencontre du public. .

Casino Barrière Deauville 2 rue Edmond Blanc Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 31 14

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English : Festival International de l’Illusion

The Mandrake Tour, the world’s largest magic festival, brings together on stage the world’s finest illusionists, all winners of the prestigious Mandrake d’Or. The show, blending grand illusions, humour, poetry and incredible sleight of hand, transports the audience into a world where anything is …

L’événement Festival International de l’Illusion Deauville a été mis à jour le 2026-08-10 par OT SPL Deauville