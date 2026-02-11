Festival International de Théâtre de Rue d’Aurillac

Aurillac Cantal

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-22

Le Festival d’Aurillac Créé en 1986 et inscrit volontairement dans un territoire rural, il n’a cessé dès lors de s’imposer comme l’une des principales manifestations de spectacle vivant en France,

Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 43 43 70 eclat@aurillac.net

The Aurillac Festival: Created in 1986 and deliberately set in a rural area, the Festival has continued to establish itself as one of France?s leading performing arts events,

