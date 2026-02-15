GOLDMEN – CONCERT 100% GOLDMAN A FGJ – GOLDMEN – CONCERT 100% GOLDMAN – LE PRISME Aurillac
2026-03-07 à 20:00 GOLDMEN - CONCERT 100% GOLDMAN - GOLDMEN LE PRISME PLACE DU 8 MAI 15000 Aurillac 15
2026-03-28 à 20:00 SALUT LES P'TITS CLOUS LE PRISME PLACE DU 8 MAI 15000 Aurillac 15
La Route Verte Aurillac à Saint Simon 15000 Aurillac Cantal Auvergne-Rhône-Alpes Laissez-vous guider et profitez de la richesse du patrimoine naturel qui vous entoure.
Circuit le Plomb du Cantal par Garabit 12 rue Marie Maurel 15000 Aurillac Cantal Auvergne-Rhône-Alpes Entre lac et montagnes, partez à la découverte des paysages sauvages et énigmatiques du Cantal
Le circuit des Monts du cantal Place Gerbert 15000 Aurillac Cantal Auvergne-Rhône-Alpes Alternant à merveille routes joueuses, portions pittoresques ou panoramas grandioses ce circuit relie les plus beaux sites du Cantal.
2026-06-05 à 19:00 FESTIVAL AURILLAC EN SCENE - VENDREDI LE PRISME PLACE DU 8 MAI 15000 Aurillac 15
Festival International de Théâtre de Rue d'Aurillac Aurillac Cantal 2026-08-19 2026-08-19
2026-12-09 à 20:00 CHRISTOPHE MAE LE PRISME PLACE DU 8 MAI 15000 Aurillac 15
2027-03-11 à 19:00 CELTIC LEGENDS LE PRISME PLACE DU 8 MAI 15000 Aurillac 15
2028-03-02 à 20:00 THE WORLD OF QUEEN LE PRISME PLACE DU 8 MAI 15000 Aurillac 15