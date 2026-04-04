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GOLDMEN – CONCERT BEST OF GOLDMAN LE PRISME Aurillac

GOLDMEN – CONCERT BEST OF GOLDMAN LE PRISME Aurillac

GOLDMEN – CONCERT BEST OF GOLDMAN LE PRISME Aurillac samedi 18 mars 2028.

Lieu : LE PRISME

Adresse : PLACE DU 8 MAI

Ville : 15000 Aurillac

Département : 15

Début : 2028-03-18

Fin : 2028-03-18

Heure de début : 20:00

GOLDMEN – CONCERT BEST OF GOLDMAN Début : 2028-03-18 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE PRISME PLACE DU 8 MAI 15000 Aurillac 15

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