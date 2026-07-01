Underfoot, Festival d’Aurillac, Aurillac

Informations pratiques

Underfoot 19 – 22 août Festival d’Aurillac Cantal

Entrée libre, jauge limitée (250 personnes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T13:30:00+02:00 – 2026-08-19T14:15:00+02:00

Fin : 2026-08-22T13:30:00+02:00 – 2026-08-22T14:15:00+02:00

Le Collectif Gueule Velours

Installé au Parc Hélitas (pastilles 12-13)

présente :

Underfoot

de Keep Company

« Rien ne se perd, tout se transforme (même nous !) : tel est le mantra de cette création à ras de sol. Et si nous plongions sous terre histoire d’en savoir plus ? si nous allions à la rencontre des petits êtres invertébrés qui sans cesse grignotent et recréent le monde sous nos pieds ? C’est le pari fou d’Abby et Luca qui, en mêlant acrobatie et théâtre gestuel, entament avec Underfoot une réelle mue. Transformés en un gigantesque ver de terre, ils rampent jusqu’à nous, se délestent du poids de nos vies, et nous emportent dans une danse loufoque et poétique. S’il y a une vie après la mort, c’est bien celle-là, décidément joyeuse ! »

Festival d’Aurillac Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « hello@keepcompany.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0679174134 »}]

Keep Company – Abby Neuberger et Luca Bernini Cirque portés acrobatiques

Federico Cella