Underfoot, Festival d’Aurillac, Aurillac
mercredi 19 août 2026 · Festival d'Aurillac · Aurillac
Informations pratiques
Underfoot 19 – 22 août Festival d’Aurillac Cantal
Entrée libre, jauge limitée (250 personnes)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T13:30:00+02:00 – 2026-08-19T14:15:00+02:00
Fin : 2026-08-22T13:30:00+02:00 – 2026-08-22T14:15:00+02:00
Le Collectif Gueule Velours
Installé au Parc Hélitas (pastilles 12-13)
présente :
Underfoot
de Keep Company
« Rien ne se perd, tout se transforme (même nous !) : tel est le mantra de cette création à ras de sol. Et si nous plongions sous terre histoire d’en savoir plus ? si nous allions à la rencontre des petits êtres invertébrés qui sans cesse grignotent et recréent le monde sous nos pieds ? C’est le pari fou d’Abby et Luca qui, en mêlant acrobatie et théâtre gestuel, entament avec Underfoot une réelle mue. Transformés en un gigantesque ver de terre, ils rampent jusqu’à nous, se délestent du poids de nos vies, et nous emportent dans une danse loufoque et poétique. S’il y a une vie après la mort, c’est bien celle-là, décidément joyeuse ! »
Festival d’Aurillac Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « hello@keepcompany.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0679174134 »}]
Keep Company – Abby Neuberger et Luca Bernini Cirque portés acrobatiques
Federico Cella
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