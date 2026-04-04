Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

BENABAR LE PRISME Aurillac

BENABAR LE PRISME Aurillac

BENABAR LE PRISME Aurillac samedi 6 mars 2027.

Lieu : LE PRISME

Adresse : PLACE DU 8 MAI

Ville : 15000 Aurillac

Département : 15

Début : 2027-03-06

Fin : 2027-03-06

Heure de début : 20:00

BENABAR Début : 2027-03-06 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE PRISME PLACE DU 8 MAI 15000 Aurillac 15

À voir aussi à Aurillac (15)