Aurillac

Le Tour de France 2026 dans le Cantal

Aurillac Cantal

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Le Tour de France fait son grand retour dans le Cantal pour la 8ᵉ fois ! Rendez-vous les 13 et 14 juillet 2026 pour deux journées exceptionnelles placées sous le signe du vélo, du partage et de la bonne ambiance !

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Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

The Tour de France returns to Cantal for the 8th time! Join us on July 13 and 14, 2026 for two exceptional days of cycling, sharing and fun!

L’événement Le Tour de France 2026 dans le Cantal Aurillac a été mis à jour le 2025-12-23 par Cantal Destination