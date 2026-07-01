Les Chauves-souris du Puy-Courny : soirée d’écoute et d’observation, ENS Puy-Courny, Aurillac, Aurillac

Informations pratiques

Les Chauves-souris du Puy-Courny : soirée d’écoute et d’observation Vendredi 17 juillet, 21h00 ENS Puy-Courny, Aurillac Cantal

Entrée libre, sans inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T21:00:00+02:00 – 2026-07-17T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-17T21:00:00+02:00 – 2026-07-17T23:30:00+02:00

Sortie de terrain avec des outils d’écoute ultra-sonore. Nous présenterons les espèces phares du site, puis nous commencerons à écouter et observer les chauves-souris, en décrivant leur mode de vie et leurs habitats de chasse sur le site. Nous monterons jusqu’au sommet du Puy-Courny.

Apporter lampe de poche ou frontale, et bonnes chaussures !

Rdv 21h au parking le long de l’avenue Aristide Briand, 44.915495, 2.447052

ENS Puy-Courny, Aurillac Avenue Aristide Briand Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « fguerineau@altereco-env.com »}]

Sortie de terrain avec des outils d’écoute ultra-sonore. Ultrasons Puy-Courny

fanny Guérineau, 2022