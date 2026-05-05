La Chienlit – Épisode 3: L’imagination au pouvoir, Festival d’Aurillac, Aurillac

La Chienlit – Épisode 3: L’imagination au pouvoir 19 – 22 août Festival d’Aurillac Cantal

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T20:50:00+02:00 – 2026-08-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T20:50:00+02:00 – 2026-08-22T22:00:00+02:00

Ecrit et mis en scène par Mise en scène Alexandre Markoff

LA SERIE THEÂTRALE

La série théâtrale La Chienlit se présente comme un ensemble de spectacles unitaires pouvant être vus indépendamment les uns des autres. Chacun des spectacles qui la composent sont liés entre eux par le même contexte, ils se déroulent dans la même ville en proie à une grève des éboueurs. Par le récit du délitement progressif d’une commune, entre réalisme social et extrapolation tragi-comique, nous souhaitons interroger les mécanismes à l’œuvre dans les rapports de pouvoir et observer ce mélange d’attraction et de répulsion que nous ressentons tous à l’égard du changement. Nous ne choisissons pas entre effroi et humour, entre tension du réel et glissement vers l’étrange, parce que les questions que nous voulons poser restent irrésolues, et que nos plus grandes joies de spectateur naissent souvent des zones d’ombre et d’incertitudes.

SYNOPSIS EPISODE 3

Depuis quatre jours, les ordures ne sont plus ramassées. On parle d’une grève. Des ordures qui s’amoncellent, des nerfs qui lâchent à haute température : le surprenant écosystème des immondices fait basculer la ville dans le chaos.

Après avoir exploré, dans les épisodes 1 & 2 de La Chienlit, les secousses provoquées par la grève sur les habitants, nous remontons cette fois à la source du désordre. Nous verrons comment Wagner, ancien activiste désœuvré, va bâtir une légende autour de la mystérieuse Eglantine Lambert et s’en servir pour redonner confiance aux éboueurs et les convaincre de se lancer dans une grève à durée indéterminée qui réalisera au-delà de tous ses espoirs, ses rêves les plus fous de sédition.

Extraits de presse EPISODE 1 et 2

TELERAMA – TTTT: Les huit truculents comédiens se surpassent dans cette désopilante galerie de portraits, qui offre un éclairage effrayant sur les petits travers d’une classe moyenne engoncée dans un idéalisme bourgeois, jusqu’à l’irrémédiable chute. Du théâtre entre David Lynch et Intervilles.

LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE : On rit beaucoup de ces dialogues absurdes ciselés avec brio qui nous emmènent gaiement sur le chemin du burlesque. […] on pense surtout à Becket […] et aussi à Lagarce avec ce langage qui ne sert, finalement, qu’à combler le vide existentiel des personnages et à souligner l’incommunicabilité qui les caractérise.

LA MONTAGNE : Cet épisode 2 est tout aussi jubilatoire que le 1er volet. Chaque minute est un délice, une compression de ressentis, une photographie de nos pires défauts, catalysés par ces personnages.

LA NOUVELLE REPUBLIQUE : S’entremêlent voisins envahissants, mouette kamikaze, maire qui maîtrise davantage la langue de bois que la gestion de sa ville et les bas sentiments de personnages aussi excentriques les uns que les autres. Une pièce désopilante et culottée.

Festival d’Aurillac Aurillac Aurillac 15000 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « grandcolossal@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0664294379 »}]

Grand Colossal Théâtre – Alexandre Markoff Théâtre théâtre de rue

Caroline Wedier