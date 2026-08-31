Festival international du Cirque des Mureaux 2026 Rue Salvador-Allende Les Mureaux
vendredi 9 octobre 2026 · Rue Salvador-Allende · Les Mureaux
Informations pratiques
Les Mureaux
Festival international du Cirque des Mureaux 2026
Rue Salvador-Allende Parc du Sautour. Les Mureaux Yvelines
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-09
Le Festival international du Cirque des Mureaux est de retour pour une 24ème édition !
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Rue Salvador-Allende Parc du Sautour. Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France
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English :
The Les Mureaux International Circus Festival is back for its 24th edition!
L’événement Festival international du Cirque des Mureaux 2026 Les Mureaux a été mis à jour le 2026-08-31 par Conseil Départemental des Yvelines
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