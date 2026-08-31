UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Les Mureaux

Festival international du Cirque des Mureaux 2026 Rue Salvador-Allende Les Mureaux

vendredi 9 octobre 2026 · Rue Salvador-Allende · Les Mureaux

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Rue Salvador-Allende
Adresse
Parc du Sautour.
Ville
78130 Les Mureaux
Département
Yvelines
Tarif

Les Mureaux

Festival international du Cirque des Mureaux 2026

Rue Salvador-Allende Parc du Sautour. Les Mureaux Yvelines

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-09

Le Festival international du Cirque des Mureaux est de retour pour une 24ème édition !
  .

Rue Salvador-Allende Parc du Sautour. Les Mureaux 78130 Yvelines Île-de-France  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Les Mureaux International Circus Festival is back for its 24th edition!

L’événement Festival international du Cirque des Mureaux 2026 Les Mureaux a été mis à jour le 2026-08-31 par Conseil Départemental des Yvelines

À voir aussi à Les Mureaux (Yvelines)